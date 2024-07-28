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Эксперт заявил, что БРИКС переживает второе рождение

Эксперт Толорая: после расширения БРИКС переживает второе рождение

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Росконгресс

После присоединения к БРИКС новых членов альянс переживает второе рождение. Об этом заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, пишет РИА Новости.

По его словам, прежний БРИКС перестал существовать после решения принять в организацию Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

«БРИКС переживает второе рождение, трансформацию, видоизменяется на наших глазах в нечто иное... Во что? В переговорную платформу не-западного мира, мирового большинства, как сейчас принято говорить», — заявил он.

Позже премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что возможное вступление Малайзии в БРИКС несет большие перспективы как для самого азиатского государства, так и для России. Принятие страны в организацию будет говорить о приверженности государства международному сотрудничеству.

Сообщалось также, что Турция хочет стать страной — членом БРИКС, так как активно поддерживает идею многополярного мира.

Ранее Бразилия предложила принять Колумбию в состав БРИКС.

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