Украине остается только капитуляция. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По его словам, только это станет урегулированием российско-украинского конфликта.

Как отметил экс-сотрудник ЦРУ, российская армия в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не несет огромные потери, а внутри РФ нет политических беспорядков. Вместе с тем он обратил внимание, что ВС России продолжают наступать на передовой и освобождать все больше территорий. Российские военные ликвидируют огромное количество украинских бойцов, а также берут в плен существенное количество людей, добавил Джонсон.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад готовиться к тому, что темой международных встреч по Украине скоро станет только ее капитуляция.

Ранее генсек НАТО рассказал, к чему приведет капитуляция Украины.