Политолог заявил, что США хотят сделать Европу рынком американских ресурсов

США заинтересованы в превращении Европы в рынок американских энергоресурсов. Об этом заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, пишет RT.

Политолог подчеркнул, что для достижения своих целей Вашингтон использует Украину.

«Почему Украина? Потому что наиболее надежным способом доставки энергоресурсов является нефтепровод или газопровод и часть из них проходит через территорию Украины», — отметил он.

По словам Оленченко, перекрывая поставки нефти через свою территорию, Украина создает неприятности не только для Венгрии и Словакии, но также помогает выполнять план США.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. Днем позже компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти.