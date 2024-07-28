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Медведев назвал выборы в США «схваткой пауков в банке»

Медведев: нам неинтересны выборы в США, сейчас это «схватка пауков в банке»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия не симпатизирует никому из кандидатов в президенты США, воспринимая американскую предвыборную кампанию как схватку пауков в банке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, мы лишь защищаем свою страну и своих граждан. С этой точки зрения нам в целом неинтересно, кто и как одержит верх на выборах в Америке», — заявил Медведев.

Медведев заявил, что для РФ никто из кандидатов на пост президента США не представляет никакой симпатии, по его словам «сейчас это не более чем схватка пауков в банке».

Зампред Совбеза также отметил, что Российская Федерация будет вести с Дональдом Трампом или любым другим возможным президентом США диалог с позиций защиты своих интересов. В случае необходимости РФ даст отпор Штатам, вне зависимости от того, кто станет президентом.

Медведев также отмечал, что президент США Джо Байден в последние полгода нахождения у власти может натворить что угодно. На данный момент американский лидер уже «немощный и ни на что не влияющий», считает он.

Ранее Медведев высказался о смене власти на Украине.

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