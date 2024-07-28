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Медведев высказался о смене власти на Украине

Медведев: украинцы сами должны сменить политиканов на здравомыслящих лидеров

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что народ Украины должен самостоятельно сделать выбор и заменить одиозных политиков у власти на здравомыслящих лидеров. Его слова приводит ТАСС.

«Надо, чтобы паника у граждан сменилась решимостью сменить одиозных политиков на нормальных и здравомыслящих лидеров», — сказал он.

Также, по его словам, Украине необходимо закончить с этой «вакханалией и жить, не оглядываясь на заокеанских кураторов».

Он добавил, что жители Украины должны сами сделать свой выбор.

17 июля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Запад придумал так называемые соглашения о безопасности с Украиной, чтобы не принимать ее в Организацию Североатлантического договора. По мнению Полищука, западные страны соглашениями о безопасности хотят успокоить расстроенное руководство Украины и заставить его продолжать воевать с РФ.

Ранее Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО.

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