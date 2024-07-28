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Медведев заявил о неспособности Байдена и Харрис быть мировыми лидерами

Медведев: Байден и Харрис не могут быть мировыми лидерами

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Carlos Barria/Reuters

Джо Байден и Камала Харрис в качестве кандидатов в президенты США равно плохи для России, они неспособны быть мировыми лидерами. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Если сравнивать нынешнего немощного президента и его возможную преемницу помоложе, на ум приходит только одно: «оба хуже»», — заявил он.

Медведев заявил, что роднит этих политиков не принадлежность к одной партии, а некомпетентность и неспособность стать мировыми лидерами.

До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Москве все равно, кто победит на выборах в США, для РФ в лучшую сторону пока ничего не изменится.

21 июля лидер США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.

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