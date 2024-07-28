Медведев заявил, что Россия не даст США устроить мировую катастрофу

Россия видит своей целью не дать безответственным политикам — маньякам в Вашингтоне устроить мировую катастрофу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

«Наша задача — сделать все, чтобы не допустить мировой катастрофы. Не дать маньякам достичь своих бредовых целей», — заявил он, пообещав приложить все возможные усилия.

Медведев также добавил, что Москва рассчитывает на поддержку своих партнеров и «всех здравомыслящих людей, которые принимают решения в рамках мирового сообщества, включая наших друзей на глобальном юге».

До этого зампред СБ РФ заявил, что президентом США может быть «чучело огородное». По словам российского политика, это связано с тем, что управление государством осуществляет не президент, а «глубинное государство» (deep state).

Медведев подчеркнул, что это «глубинное государство» не ведет диалога с человечеством, а думает лишь о «собственных корыстных интересах», что подрывает уверенность в возможности диалога с США.

Ранее Медведев назвал слова Байдена «полным злом».