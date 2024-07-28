В Молдавии назвали отношение Санду к Гагаузии психиатрией

Бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил в эфире телеканала TVC 21, что отношения президента Майи Санду к Гагаузии являются психиатрией.

«Извините, но это психиатрия, когда у тебя непростые отношения с Гагаузией и ты разрабатываешь, голосуешь, а потом одобряешь закон насчет финансов Гагаузии и он оказывается неконституционным», — сказал он.

По его словам, на счастье в Гагаузии «нет агрессивных элементов, которые бы просто вывели людей на площадь».

7 июня глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул предупредила, что молдавские граждане могут начать восстание в случае объединения страны с Румынией. По ее словам, люди не согласятся с соответствующим решением властей, так как Молдавия образовалась до Румынии. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной «Партии социалистов» Игорь Додон заявил, что Молдавия рискует быть втянутой в вооруженные конфликты в случае потери своего суверенитета.

Ранее сообщалось, что в Молдавии социально уязвимые граждане получат карты «Мир».