Путин посетил Александро-Невскую лавру

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге приехал в Александро-Невскую лавру. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетил Благовещенскую церковь, где в настоящее время находится главная святыня Лавры — мощи князя Александра Невского.

Изначально мощи Александра Невского находились в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи были торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт‑Петербурге.

28 июля верховный главнокомандующий и президент РФ Владимир Путин принимал на Невском рейде главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. В параде принимали участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники. Также в мероприятии приняли участие более 2500 военнослужащих. Путин во время военно-морского парада заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота.

Ранее в Совфеде назвали РФ одной из ведущих морских держав мира.