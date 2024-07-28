Депутат Чепа рассказал, кто стоит за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за атакой туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят страны Запада. Его слова приводит «Лента.ру».

«Туарегов поддерживают французы», — сказал он.

По его словам, в Буркина-Фасо, и в Мали находится американская ЧВК Blackwater (нынешнее название — Academi).

«Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сказал Чепа.

По его словам, Россия будет отвечать на все эти действия.

«Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают», — добавил депутат.

До этого стало известно, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали и была разбита. Туареги — африканское племя, которое ведет борьбу за создание независимого государства. Французы разделили их территории между своими колониями: Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Племя пытается добиться создания своего государства — Азавад.

Ранее журналистка рассказала подробности нападения туарегов на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.