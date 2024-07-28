Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Чепа рассказал, кто стоит за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке

Депутат Чепа: за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоит Запад

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за атакой туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят страны Запада. Его слова приводит «Лента.ру».

«Туарегов поддерживают французы», — сказал он.

По его словам, в Буркина-Фасо, и в Мали находится американская ЧВК Blackwater (нынешнее название — Academi).

«Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сказал Чепа.

По его словам, Россия будет отвечать на все эти действия.

«Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают», — добавил депутат.

До этого стало известно, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали и была разбита. Туареги — африканское племя, которое ведет борьбу за создание независимого государства. Французы разделили их территории между своими колониями: Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Племя пытается добиться создания своего государства — Азавад.

Ранее журналистка рассказала подробности нападения туарегов на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами