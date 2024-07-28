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Патрушев объяснил, зачем Путин упомянул ударные комплексы

Патрушев: заявления Путина об ударных комплексах — ответ на действия США

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Павел Бедняков/РИА Новости

Советник президента России Николай Патрушев объяснил заявления президента РФ Владимира Путина о размещении ударных комплексов ответом на действия США. Его слова передает ТАСС.

«Это наша реакция на их действия. Они только в очередной раз будут нас обвинять, но мы реагируем на их действия», — пояснил Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия первой никого не провоцирует.

Также Патрушев уточнил, что США принимают решения независимо от действий РФ и ведут себя агрессивно.

До этого Путин заявил, что РФ будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США развернут свои вооружения в Германии.

Он добавил, что в случае появления ракет США на немецкой территории в зоне их досягаемости окажется ряд важных российских объектов. При этом подлетное время составит всего около 10 минут, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

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