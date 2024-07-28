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Глава разведки Израиля прибыл в Италию для участия во встрече по Газе

Глава «Моссада» Барнеа прилетел в Рим для обсуждения сделки по сектору Газа

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Wikimedia Commons

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа прибыл в столицу Италии для встречи с коллегами из ряда других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана.

По его словам, в переговорах в Риме примут участие директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и глава разведывательной службы Египта Аббас Камель. Также на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Как сказал Гендельман, беседа будет посвящена текущей ситуации на Ближнем Востоке. В частности, участники встречи обсудят продвижение соглашения по сектору Газа.

26 июля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида.

В ходе беседы премьер-министр еврейского государства сообщил о планах направить в Рим команду переговорщиков. Им было поручено обсудить сделку по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

Ранее посол Израиля рассказал, сколько граждан РФ все еще находятся в плену у ХАМАС.

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