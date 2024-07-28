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Помощник Путина объяснил, почему Украина заговорила о переговорах с РФ

Патрушев: беседы о переговорах нужны Украине для передышки в боевых действиях

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заявления украинских властей о возможности переговоров с Москвой представляют собой тактическую уловку Киева, которому нужна передышка в боевых действиях. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. Речь идет о подписании им соответствующего указа в октябре 2022 года.

«Второе — во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество. Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка», — добавил Патрушев.

Помощник главы государства подчеркнул, что в действительности Киев не принимает никаких мер для начала переговоров с Москвой.

21 июля Зеленский сообщил, что допускает возможность проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. По его словам, обсуждение условий завершения конфликта могло бы состояться в рамках второго саммита мира. Первое подобное мероприятие прошло в Швейцарии в июне текущего года.

Ранее на Украине рассказали о желании разработать план урегулирования конфликта до конца 2024 года.

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