Лавров в рубашке батик встретился с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рубашке батик с узорами в виде звезд провел встречу со своим малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что провести встречу в традиционных рубашках предложила малазийская сторона.

«Он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках... Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», — поделился Лавров.

До этого премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что возможное вступление Малайзии в БРИКС несет большие перспективы как для самого азиатского государства, так и для России.

Премьер Малайзии добавил, что возможное вступление страны в БРИКС говорит о приверженности государства международному сотрудничеству. Также Лавров на брифинге по итогам визита в Малайзию заявил, что Россия приветствует интерес страны к БРИКС.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.