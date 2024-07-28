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Премьер Малайзии рассказал выгоде для РФ вступления страны в БРИКС

Премьер Ибрагим: членство Малайзии в БРИКС несет перспективы для России

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Depositphotos

Возможное вступление Малайзии в БРИКС несет большие перспективы как для самого азиатского государства, так и для России. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер страны Анвар Ибрагим.

«Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран», - подчеркнул он.

Премьер Малайзии добавил, что возможное вступление страны в БРИКС говорит о приверженности государства международному сотрудничеству.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам визита в страну заявил, что Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС.

Он обратил внимание, что российская сторона намерена активно поддерживать этот интерес и продвигать в качестве председателя организации.

Лавров 28 июля провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В финале участники переговоров обменялись подарками. Российский министр преподнес малазийскому премьеру книги. Ответным подарком стала гравюра с изображением местной архитектуры. Также Лавров провел переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре.

Ранее эксперт заявил, что соотношение сил в мире меняется в пользу БРИКС.

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