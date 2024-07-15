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Курс биткоина подскочил после покушения на Трампа

Курс биткоина вырос на $3 тысячи после покушения на Трампа

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Shutterstock

Курс биткоина за сутки прибавил более $3 тыс., превысив отметку в $62 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 12:25 по московскому времени биткоин торговался по $62 730 (+4,31%). Всего 10 дней назад курс BTC опускался до минимальных с конца февраля $54 тыс.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum за последние сутки вырос на 4,47% и в 12:25 составил $3353. Другие популярные монеты также подорожали на 3-5%.

Начало роста криптовалют совпало по времени с моментом покушения на Дональда Трампа, которое произошло накануне вечером. Подробнее о том, чем может обернуться провальная попытка покушения на лидера президентской гонки в США, — в материале «Газеты.Ru».

До этого россиянам назвали главные риски инвестиций в биткоин.

Ранее в Банке России высказались о регулировании стейблкоинов.

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