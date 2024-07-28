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В ЕС пожаловались на «неконтролируемое» нарушение санкций против РФ

МИД Латвии: в ЕС есть серьезная проблема с применением санкций против России

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Virginia Mayo/AP

В Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается. Об этом в беседе с газетой Politico заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«Существует серьезная проблема с тем, как страны ЕС на самом деле применяют санкции и экспортируют товары как в Россию, так и в Белоруссию», - подчеркнула она.

Как отмечает издание, санкционные меры согласованы на европейском уровне, однако их реализация является «национальной ответственностью» и включает около 160 агентств.

По словам Браже, в латвийской области Латгалия, граничащей с РФ, она увидела «сознательный процесс сокрытия определенных вещей или представления запрещенных товаров как других объектов, например, автомобилей или грузовиков».
В этой связи газета пишет о «неконтролируемом нарушении» европейских санкций против России в ЕС, которое «подавляет» граничащие с РФ и Белоруссией страны.

Другие товары, отметила она, либо не декларируются надлежащим образом, либо отправляются с неправильным таможенным кодом.
Кроме того, как пишет Politico, «еще одной головной болью являются товары двойного назначения, которые могут иметь и военное применение».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к санкциям, введенным против Москвы Западом с 2014 года.

Ранее в США сочли санкции «подарком» для Путина.

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