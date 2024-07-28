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Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить РФ

Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что пригласил своего коллегу, главу внешнеполитического ведомства Малайзии Мохамада Хасана посетить Россию с официальным визитом. Об этом российский министр сообщил в беседе с журналистами по итогам визита в Малайзию, передает ТАСС.

«Я пригласил своего коллегу с ответным визитом в Российскую Федерацию, рассчитываю, что в обозримом будущем мы продолжим наше общение», - подчеркнул он.

До этого Лавров провел переговоры с Хасаном. Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей и рассказал, что уже бывал в Малайзии. Лавров также напомнил главе малазийской дипломатии о приглашении посетить Россию, которое они «обсуждали вчера и позавчера».

Утром 27 июля глава МИД РФ принял участие в министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения. Там он сидел напротив государственного секретаря США Энтони Блинкена. Позже он участвовал в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Ранее Лавров высказался о прозрении Запада.

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