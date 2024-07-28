Лавров встретился с премьером Малайзии

Глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале встречи Лавров и Ибрагим обменялись подарками. Российский министр преподнес малазийскому премьеру литературу. Среди книг был томик произведений Александра Пушкина и других русских классиков, а также — изданные на русском языке произведения поэтесс Малайзии.

«И вы все это прочитали? Видите, столько лет <…> не прошли зря», — отреагировал шуткой на презент на Ибрагим, имея ввиду 20-летнее пребывания Лаврова в должности главы российского внешнеполитического ведомства.

«Но вы читайте, когда станете свободным», — парировал ему Лавров.

Ибрагим вручил министру иностранных дел РФ гравюру с изображением малайзийской архитектуры.

До этого стало известно, что Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре.

Ранее Лавров высказался о прозрении Запада.