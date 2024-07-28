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Секретная служба задержала выступление Трампа

Перед выступлением Трампа Секретная служба усилила меры предосторожности

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Tom Brenner/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в начале своего выступления на  конференции Bitcoin 2024 в  городе Нэшвилл (штат Теннесси) заявил, что Секретная служба попросила выделить ей  дополнительное время на  проверку перед его мероприятием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выступление должно было начаться в  15:00 (22:00 мск), но политик вышел на  сцену лишь около 16:00 (23:00 мск).

«Секретная служба сказала мне, что им  нужно немного больше времени»,  — объяснил Трамп.

По его словам, он заверил представителей Службы, что у них столько времени, сколько необходимо.

До этого Трамп заявил, что недавнее покушение не помешает ему и дальше проводить митинги под открытым небом.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан предположил, что на жизнь Трампа еще будут покушаться.

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