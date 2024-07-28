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В США заявили о полномасштабной войне на Ближнем Востоке

Axios: в США опасаются, что ракетный удар по Голанам приведет к войне

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Американские власти выражают опасение, что ракетный удар по Голанским высотам может стать поводом для начала войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил портал Axios.

Чиновники рассказали журналистам издания, что новый конфликт может еще сильнее втянуть Вашингтон в противостояние на Ближнем Востоке.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне», — отметили в публикации.

До этого аналогичное заявление сделал главный редактор американского журнала Forbes Стивен Форбс. По его словам, столкновение между Израилем, «Хезболлой» и Ираном является неизбежным. Форбс предрек конфликту быстрое расширение, он не исключил участие в нем не только США, но и России. Форбс подчеркнул, что столкновение, которое произойдет на юге Ливана, может начаться уже в ближайшее время.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.

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