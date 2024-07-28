В ЕС резко осудили обстрел Голанских высот

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал провести независимое международное расследование обстрела Голанских высот. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Я решительно осуждаю эту кровавую бойню», — написал Боррель.

Он призвал провести независимое международное расследование этого «неприемлемого инцидента». При этом он попросил все стороны сохранять сдержанность, чтобы избежать эскалации.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.