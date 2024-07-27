Ливанская группировка «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу поселка на Голанских высотах, в ходе которого пострадали десятки детей. Об этом говорится в заявлении группировки, опубликованном телеканалом Al Jadeed.

В заявлении говорится, что «Хезболла» «не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные утверждения в этом отношении».

27 июля стало известно, что Израиль возлагает ответственность за обстрел Голанских высот, в ходе которого пострадали десятки детей, на Ливан и «Хезболлу». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«От ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», – подчеркнул Гендельман, пообещав жесткий ответ на атаку.

В тот же день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили эту позицию, заявив, что ракета, упавшая на поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ранее посол Израиля в РФ сообщила о готовности к войне с Ливаном.