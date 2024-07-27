Азербайджан подаст в МОК жалобу из-за слов о Карабахе по телевидению

Азербайджан намерен подать жалобу в Международный олимпийский комитет из-за слов о Нагорном Карабахе в прямом эфире французской телекомпании France-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной недовольства Азербайджана стали комментарии ведущих в прямом эфире во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене.

«Прошлый год был годом траура для Армении, и привел к потере Карабаха, который перешел в руки азербайджанской армии», - сказали комментаторы France-2.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха (анклав на территории Азербайджана, населенный преимущественно армянами) длился много лет. 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Запад в отсутствии морали после просмотра открытия Олимпиады.