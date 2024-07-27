Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл «актом капитуляции» фактический отказ стран ЕС от расследования подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Такое мнение он выразил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел венгерский телеканал М1.

Орбан отметил, что «даже Германия не реагирует на теракт, совершенный против ее собственности, по-видимому, по указанию США». По его словам, то, что Евросоюз «не говорит об этом», расследование де-факто не ведется и вопрос не поднимается в юридической плоскости — «это не что иное, как акт капитуляции».

Венгерский лидер заявил, что европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.

23 июля власти ФРГ рассказали, что мешает раскрыть дело о подрыве «Северных потоков». В ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии» в правительстве заявили, что в деле отсутствуют вероятные подозреваемые и неопровержимые доказательства чьей-либо вины.

Диверсия на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» произошла 26 сентября 2022 года.

Ранее Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело.