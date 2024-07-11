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В Кремле оценили желание стран Юга развивать отношения с РФ

Песков: страны Юга развивают отношения с РФ, несмотря на давление Запада

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные страны пытаются помешать контактам зарубежных представителей с Россией, но государства глобального Юга продолжают стремиться к развитию отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Комментируя давление Запада на участников Парламентского форума БРИКС, представитель Кремля отметил, что это стало постоянной практикой последних лет, которая имеет тенденции к усугублению. Песков выразил сожаление, что на Западе пытаются исключить или прервать любые политические контакты с Россией представителей всех ветвей власти.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что несмотря на это страны глобального Юга и глобального большинства склоняются к тому, что необходимо всемерно развивать отношения.

До этого сообщалось, что страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами организации из-за недавнего визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию. Более того, несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит придерживаться своего нынешнего курса.

Ранее в Кремле оценили итоги саммита НАТО.

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