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Лавров не расстроился из-за отсутствия «семейного фото» после встречи в Лаосе

Лавров отреагировал на отказ западных коллег сделать фото после встречи в Лаосе

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не расстроился из-за отказа западных коллег сделать совместное «семейное фото» по окончании министерской встречи Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе. Слова главы МИД РФ передает ТАСС.

«Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность. Но я не расстроился из-за того, что фотосессия не состоялась», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что уделяет «мало внимания» подобным протокольным аспектам, тогда как западные коллеги напротив, вместо дипломатии признают «картинки».

Лавров добавил, что эти «картинки» подкрепляют западные претензии «на руководство всем и все».

В ходе встречи в Лаосе, глава российского МИД заявил, что «не слушает» слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. По словам Лаврова, в Киеве часто звучат «противоречивые речи».

Также министр иностранных дел России отметил, что позиция Китая по Украине «осталась неизменной» после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Пекин.

Ранее британский эксперт назвал сроки начала переговоров по Украине.

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