В МИД РФ план Трампа по Украине назвали «подходом бизнесмена»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идея бывшего президента США Дональда Трампа по предоставлению ленд-лиза Украине на $500 млрд является подходом бизнесмена, но серьезных инициатив не звучит. Его слова приводит ТАСС.

Также Лавров заявил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией.

26 июля газета The Wall Street Journal опубликовала статью бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и американского лоббиста Дэвида Урбана, посвященную возможному плану Трампа по завершению украинского кризиса. По их мнению, в случае победы на предстоящих выборах кандидат в президенты от Республиканской партии может разработать для Украины программу ленд-лиза в размере $500 млрд. Таким образом политику удастся нарастить поставки оружия Киеву, что в будущем позволит ему определять условия сделки по прекращению огня.

Новость дополняется.

Ранее в Кремле заявили, что ознакомились со статьей Помпео о ленд-лизе Трампа для Украины.