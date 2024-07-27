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Лавров рассказал о вызывающем беспокойство шаге США на Корейском полуострове

Лавров: ядерное планирование США и Южной Кореи вызывает беспокойство

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Eduardo Munoz/Reuters

Совместное ядерное планирование США и Южной Кореи вызывает беспокойство РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия-АСЕАН, передает РИА Новости.

«Совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании», — подчеркнул он, отметив, что такой шаг Соединенных Штатов вызывает беспокойство России.

Москва не может добиться разъяснений у американской стороны того, «что это значит», добавил министр.

До этого северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявил на заседании СБ ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

Первое заседание новой консультативной группы по вопросам ядерного планирования между Южной Кореей и США прошло 18 июля в Сеуле.

Ранее в КНДР назвали визит президента Южной Кореи в США провокацией ядерного конфликта.

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