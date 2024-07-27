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Кеннеди-младший пообещал резерв из биткоинов в случае победы на выборах

Кеннеди-младший: в США необходимо создать резерв из 4 млн биткоинов

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в рамках ежегодной конференции по биткоину в Нэшвилле пообещал создать резерв из 4 млн биткоинов в случае своей победы на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам кандидата в президенты США, он планирует в случае победы на выборах «закупать 550 биткоинов ежедневно, пока у США не будет резерва как минимум в 4 миллиона биткоинов».

Кеннеди-младший также передал бы 200 тысяч биткоинов, арестованных минюстом и приставами, в распоряжение министерства финансов «для стратегического актива» страны.

До этого Кеннеди-младший предрек США революцию.

Также он говорил, что следующим президентом США скорее всего станет Дональд Трамп.

Трамп говорил о представившейся ему уникальной возможности победить на предстоящих президентских выборах сразу двух кандидатов от Демократической партии.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.

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