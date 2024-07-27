Китай пригрозил Филиппинам за посягательство на его суверенитет

Отношения Китая и Филиппин сталкиваются с серьезными сложностями из-за действий Манилы, считает глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС. На встрече со своим филиппинским коллегой Энрике Манало, китайский дипломат обвинил республику в нарушении суверенитета Поднебесной.

«Филиппинская сторона неоднократно нарушала консенсус между двумя сторонами и свои собственные обязательства, постоянно осуществляет посягательства на суверенитет Китая на море и раздувает общественную шумиху», — пояснил Ван И.

Он добавил, что КНР требует от Филиппин прекратить подобные шаги, а также выступает против планов Манилы по размещению на своей территории ракет США. Ван И подчеркнул, что американо-филиппинское сотрудничество в данной сфере лишь усилит напряженность в регионе.

»[Размещение ракет США на Филиппинах] спровоцирует гонку вооружений, что совершенно не соответствует интересам и чаяниям филиппинского народа», — заключил глава МИД КНР.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.