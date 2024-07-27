Трамп обходит Харрис в опросе WSJ

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди избирателей. По опросу The Wall Street Journal, за экс-главу Белого дома на выборах готовы проголосовать 49% респондентов.

Согласно исследованию, его возможный соперник основной кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис набирает 47% поддержки.

«Президентская гонка между Харрис и Трампом по сути идет в ничью. Исследования показывает возросшую поддержку вице-президента США среди небелых избирателей и энтузиазм по поводу кампании у демократов», — говорится в сообщении.

Харрис стала участником предвыборной гонки после того, как действующий президент США Джо Байден принял решение прекратить борьбу и отказаться от участия в выборах. Замену главы Белого дома на его вице-президента поддержали большинство высокопоставленных демократов, в том числе Клинтоны и Обама. Вступление Харрис в гонку подняло ее рейтинги, сократив отставание от Трампа — раньше республиканцев лидировал с отрывом в 5-6%.

Ранее Трампа уличили в боязни Харрис.