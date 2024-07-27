В Молдавии рассказали, когда Санду заявит о планах на выборы

Президент Молдавии Майя Санду все еще не приняла решения касательно участия в следующих выборах главы государства, заявил спикер парламента страны Игорь Спыну, передает ТАСС. По его словам, политик пока не говорит, будет ли участвовать в голосовании как кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» или в качестве независимого претендента.

«Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в ее потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата. Но об этом станет известно в августе», — пояснил Спыну.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии предрекли Санду поражение на выборах.