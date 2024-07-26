Западу предрекли потерю монополии в сфере глобальных финансов

Запад во главе с США установил монопольную систему международных расчетов и теперь теряет ее, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о планах БРИКС создать собственный аналог механизма расчетов SWIFT.

«В мире все поняли смысл западного послания — и оно имело эффект бумеранга. Отныне SWIFT, а с ней и Запад, теряют монополию в системе мировых финансовых расчетов. Парадоксальным образом, в системном плане Запад сам подорвал свои позиции в сфере, которую считал своей вотчиной, — в сфере глобальных финансов», — написал Пушков.

Он добавил, что монопольная политика чаще всего является стремлением к тотальности. Пушков подчеркнул, что сам феномен монополии порочен.

Информация о том, что БРИКС собирается принять свою систему расчетов в замен западного SWIFT появилась 26 июня. По информации СМИ, такой шаг фактически позволит организации исключить из межгосударственных расчетов доллар. Потенциально подобные изменения могут повлиять на мировой торговый ландшафт в целом.

Ранее в США заявили о провале плана по дестабилизации России.