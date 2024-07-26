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Газета NYT не согласилась с выводами главы ФБР о покушении на Трампа

NYT: анализ кадров с митинга Трампа показал, что он получил пулевое ранение

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, на которого во время митинга в штате Пенсильвания 13 июля было совершено покушение, действительно получил пулевое ранение уха. Об этом пишет газета The New York Times, журналисты которой совместно с экспертом-криминалистом Университета штата Монтана Робертом Махером проанализировали видео со стрельбой в экс-главу государства.

Издание не согласилось с главой Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Рэем, усомнившимся в том, что политика ранила именно пуля. Как он сказал, Трамп мог получить травму из-за разлетевшихся по сцене осколков телесуфлера.

Однако, по информации СМИ, в бывшего хозяина Белого дома попала первая из восьми выпущенных в него пуль. В качестве основного доказательства авторы материала привели разбор видеозаписи, сделанной во время происшествия. На кадрах запечатлена реакция экс-президента на первые три выстрела.

«Модель и анализ траектории показывают, что пуля пролетела по прямой от стрелка до трибун, задев Трампа на своем пути. Пуля не отклонилась, сначала ударившись о предмет, от которого затем бы отскочили осколки в политика», — подчеркивается в публикации.

При этом журналисты обратили внимание, что между первым и вторым выстрелами прошла всего секунда. Именно в этот промежуток времени Трамп схватился за ухо, почувствовав боль.

26 июля бывший американский лидер обратился к главе ФБР, усомнившемуся в наличии у него пулевого ранения. Он раскритиковал Рэя за некомпетентное расследование и уточнил, что диагноз ему ставили в больнице.

Ранее Трампу посоветовали проводить митинги на закрытых площадках.

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