Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в военной разведке с Казахстаном

Алиев подписал соглашение о сотрудничестве Баку и Астаны в сфере военной разведки

close
100%
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве республики с Казахстаном в сфере военной разведки. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

«Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

МИД Азербайджана направит правительству Казахстана уведомление всех необходимых процедур для начала сотрудничества.

До этого министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

По его словам, реализация данной программы позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве «зеленой» энергии.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова стать посредником между Азербайджаном и Ереваном и предоставить площадку для переговоров.

Ранее Алиев рассказал, почему Азербайджан и Армения не могут подписать мирный договор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами