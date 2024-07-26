Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в военной разведке с Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве республики с Казахстаном в сфере военной разведки. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

«Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

МИД Азербайджана направит правительству Казахстана уведомление всех необходимых процедур для начала сотрудничества.

До этого министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

По его словам, реализация данной программы позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве «зеленой» энергии.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова стать посредником между Азербайджаном и Ереваном и предоставить площадку для переговоров.

Ранее Алиев рассказал, почему Азербайджан и Армения не могут подписать мирный договор.