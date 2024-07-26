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Политолог объяснил, почему Обама поддержал Харрис в предвыборной гонке

Политолог Кортунов: у Обамы не осталось иного варианта, кроме поддержки Харрис

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Thanassis Stavrakis/AP

У экс-президента США Барака Обамы не осталось иного варианта, кроме поддержки действующего вице-президента Камалы Харрис в предвыборной гонке. Такое мнение в беседе с RT высказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Совершенно очевидно, что сейчас не поддерживать Камалу Харрис — это значит провоцировать раскол Демократической партии, причем раскол, который может произойти на самом съезде, а это означает, что в общем партия гарантированно проигрывает выборы в ноябре текущего года», — отметил политолог.

26 июля стало известно, что Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поддержали кандидатуру Камалы Харрис в предвыборной гонке. Бывший президент США при этом пообещал сделать все возможное, чтобы «провести Харрис через эти выборы в Овальный кабинет».

Позднее газета The New York Times сообщила, что Обама стал «негласным наставником» для Харрис.

В материале уточняется, что Обама регулярно связывается со своими бывшими помощниками. Речь идет о людях, которых экс-глава государства считает способными помочь Харрис занять высший политический пост в Соединенных Штатах.

Ранее Харрис опубликовала первое предвыборное видео.

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