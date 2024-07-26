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Польша пообещала не пустить Украину в ЕС, пока Киев не урегулирует вопросы Волынской резни

РИА Новости: польские и украинские политики поспорили о Волынской резне

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Shutterstock

Польша пообещала препятствовать вступлению Украины в ЕС, пока Киев не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней. Об этом пишет РИА Новости.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. По его словам, между Польшей и Украиной не будут открытых границ, торговли на нынешнем уровне, если не будет решен вопрос Волыни.

При этом член комитета украинской Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий заявил, что события в Волыни являются выдумкой . Народный депутат Владимир Вятроич заявил, что в Польше до сих пор есть люди, которые пытаются привязать нынешние отношения между государствами к оценкам прошлого.

В ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни.

В 1943 году украинские националисты провели акцию по уничтожению польского населения Волыни. Ее жертвами стали около 100 тыс. мирных жителей. Произошедшее назвали Волынской резней. 11 июля, в Национальный день памяти жертв геноцида политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.

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