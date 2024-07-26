Путин рассказал о символическом значении возрождения Херсонеса для будущей России

Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало символом расцвета страны для будущей России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес», анонс которого был опубликован на онлайн-платформе «Смотрим».

На вопрос журналистки Анны Афанасьевой, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для будущей России, Путин ответил: «Символом расцвета России».

Глава государства назвал Херсонес одним из самых древних городов страны.

«Для нас это, прежде всего, связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси», — отметил Путин.

В начале апреля президент заявил, что планирует еще не раз посетить парк «Херсонес Таврический» в Севастополе. Лидер страны назвал это место сакральным и очень важным для России. Путин напомнил, что князь Владимир со своей дружиной крестился в Херсонесе перед тем, как начать объединять славянские племена. Президент обратил внимание, что именно с этого момента началось строительство «единого централизованного российского государства».

Ранее Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.