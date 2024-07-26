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Песков отказался комментировать замедление YouTube

Песков посоветовал спросить у Хинштейна о замедлении YouTube

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YouTube

Депутат Александр Хинштейн заявил, что власти России в ближайшее время замедлят скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту тему, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Вам, наверное, все-таки нужно обращаться к депутату Хинштейну. Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — сказал представитель Кремля.

12 июля Песков утверждал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube для россиян. Cо ссылкой на данные Ростелекома он говорил, что сбои в работе видеохостинга в РФ могут возникать из-за проблем с оборудованием самой компании.

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, замедление платформы — «вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Депутат добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube. Он уточнил, что летний период для замедления был выбран, поскольку основная масса россиян находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет мобильными телефонами.

Ранее певец Shaman провел митинг у посольства США после блокировки своего канала на YouTube.

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