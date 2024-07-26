Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили, что Украина не решает проблему Волынской резни

Минобороны Польши: Украина отказывается решать проблему Волынской резни

close
100%
Shutterstock

Украинские власти отказываются разрешить Польше проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года. С таким заявлением выступил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TOK.FM.

Он подчеркнул, что Украина ссылается на политические препятствия и вопросы безопасности.

«По моему мнению, — это всего лишь повод, так как многие места [с останками жертв резни] не расположены на линии фронта», — отметил министр.

По мнению главы ведомства, Киев мог бы согласиться на эксгумацию останков, если бы хотел сделать «жест доброй воли».

В 1943 году украинские националисты провели акцию по уничтожению польского населения Волыни. Ее жертвами стали около 100 тыс. мирных жителей. Произошедшее назвали Волынской резней. 11 июля, в Национальный день памяти жертв геноцида политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

Ранее в Польше анонсировали введение патриотического воспитания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами