Украинские власти отказываются разрешить Польше проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года. С таким заявлением выступил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TOK.FM.

Он подчеркнул, что Украина ссылается на политические препятствия и вопросы безопасности.

«По моему мнению, — это всего лишь повод, так как многие места [с останками жертв резни] не расположены на линии фронта», — отметил министр.

По мнению главы ведомства, Киев мог бы согласиться на эксгумацию останков, если бы хотел сделать «жест доброй воли».

В 1943 году украинские националисты провели акцию по уничтожению польского населения Волыни. Ее жертвами стали около 100 тыс. мирных жителей. Произошедшее назвали Волынской резней. 11 июля, в Национальный день памяти жертв геноцида политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

Ранее в Польше анонсировали введение патриотического воспитания.