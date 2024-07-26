Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили статью Помпео о возможном плане Трампа по Украине

Песков: Кремль ознакомился со статьей Помпео о ленд-лизе Трампа для Украины

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Российское руководство уже ознакомилось со статьей бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и американского лоббиста Дэвида Урбана, которые описали возможный план экс-президента страны Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Эту статью мы видели, и другие разные высказывания отмечаем. Мы никогда не носили и не носим розовые очки. Упомянутый кандидат в президенты США является частью политической элиты, которая явственно страдает от русофобии», — сказал представитель российского лидера.

Он добавил, что именно при Трампе американские власти начали «санкционную гонку». Когда экс-глава государства находился у власти, Вашингтон ввел большое количество рестрикций в отношении Москвы. В связи с этим он ничем не отличается от нынешнего руководства США, подчеркнул Песков.

«Может быть он чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», — резюмировал пресс-секретарь Кремля.

26 июля газета The Wall Street Journal обнародовала статью Помпео и Урбана, посвященную возможному плану Трампа по завершению украинского кризиса. По их мнению, в случае победы на предстоящих выборах кандидат в президенты от Республиканской партии может разработать для Украины программу ленд-лиза в размере $500 млрд. Таким образом политику удастся нарастить поставки оружия Киеву, что в будущем позволит ему определять условия сделки по прекращению огня.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами