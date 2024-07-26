В Кремле оценили статью Помпео о возможном плане Трампа по Украине

Российское руководство уже ознакомилось со статьей бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и американского лоббиста Дэвида Урбана, которые описали возможный план экс-президента страны Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Эту статью мы видели, и другие разные высказывания отмечаем. Мы никогда не носили и не носим розовые очки. Упомянутый кандидат в президенты США является частью политической элиты, которая явственно страдает от русофобии», — сказал представитель российского лидера.

Он добавил, что именно при Трампе американские власти начали «санкционную гонку». Когда экс-глава государства находился у власти, Вашингтон ввел большое количество рестрикций в отношении Москвы. В связи с этим он ничем не отличается от нынешнего руководства США, подчеркнул Песков.

«Может быть он чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», — резюмировал пресс-секретарь Кремля.

26 июля газета The Wall Street Journal обнародовала статью Помпео и Урбана, посвященную возможному плану Трампа по завершению украинского кризиса. По их мнению, в случае победы на предстоящих выборах кандидат в президенты от Республиканской партии может разработать для Украины программу ленд-лиза в размере $500 млрд. Таким образом политику удастся нарастить поставки оружия Киеву, что в будущем позволит ему определять условия сделки по прекращению огня.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.