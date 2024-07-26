Лавров рассказал об углублении координации РФ и АСЕАН

Москва и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжают углублять координацию в сферах политики и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 26 июля принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в столице Лаоса. Во время мероприятия он обратил внимание, что за последние 30 лет отношения между Москвой и ассоциацией приобрели всеобъемлющий характер.

«Ведется целенаправленная работа по углублению координации в сферах политики и безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Видим позитивную динамику в практических областях, включая экономику, энергетику, сельское хозяйство, образование», — подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, РФ убеждена в необходимости сохранения «асеаноцентричной архитектуры» в качестве фундамента безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Министр пояснил, что данная модель основана на равноправии и учете интересов всех сторон.

В то же время глава МИД назвал важным шагом становление РФ партнером АСЕАН в цифровой сфере. Государство получило соответствующий статус в феврале 2024 года.

Ранее Лавров призвал РФ и КНР вместе защищать суверенитет стран Юго-Восточной Азии.