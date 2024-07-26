Госдума попросит Мишустина скорректировать подзаконные акты в сфере миграционной политики

Госдума на следующей неделе рассмотрит проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточнили, что речь идет об обеспечении механизма принудительного выдворения иностранных граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение «подготовить соответствующее обращение».

19 июля спикер ГД анонсировал рассмотрение законопроектов о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов. По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц. Кроме того, упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции) нелегальных мигрантов с территории РФ.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.