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Госдума попросит Мишустина скорректировать подзаконные акты в сфере миграционной политики

ГД рассмотрит проект обращения к Мишустину по корректировке в сфере миграции

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Госдума на следующей неделе рассмотрит проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточнили, что речь идет об обеспечении механизма принудительного выдворения иностранных граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение «подготовить соответствующее обращение».

19 июля спикер ГД анонсировал рассмотрение законопроектов о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов. По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц. Кроме того, упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции) нелегальных мигрантов с территории РФ.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.

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