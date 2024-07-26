В Венгрии заявили о возможности суда с Украиной из-за поставок нефти

Договор об ассоциации Украины с Европейским союзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с ограничением транзита нефти из России через Украину. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает РИА Новости.

«Если консультации не будут иметь результата, Договор об ассоциации предусматривает процессы по урегулированию спора, в том числе, арбитраж», — заявил министр.

Бока добавил, что в зависимости от полученных результатов арбитражного разбирательства, Договор об ассоциации дает возможность совершить ряд ответных шагов.

Министр в ходе брифинга напомнил, что, по мнению Венгрии и Словакии, украинское правительство нарушило положения Договора об ассоциации с Европейским союзом об энергопоставках, а также о бесперебойности транзита. Бока подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует срочных мер. У стран ЕС есть право на срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна начать срочные консультации с Киевом в течение трех дней.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Поставки в обоих случаях были ограничены в связи с санкциями Украины против российской компании. В частности, из-за введенных ограничений словацкий НПЗ Slovnaft будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через украинскую территорию.