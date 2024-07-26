Стала известна планируемая жертва стрелка из Днепра после Фарион

Депутат Верховной рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой Вячеслава Зинченко, который, как считает следствие, убил экс-депутата Рады Ирину Фарион. Об этом пишет «Страна.uа» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

По его словам, в списке есть и другие имена. Их власти раскрывать не стали.

До этого в МВД Украины рассказывали, что киллер искал в интернете информацию и о других львовских политиках, помимо Фарион. Там пришли к выводы, что Зинченко готовился к новым покушениям.

Также Клименко рассказал, что Зинченко готовился к преступлению как минимум два месяца. Клименко отметил, что следствие рассматривает разные версии убийства. Среди возможных мотивов он назвал общественную деятельность бывшего депутата и личную неприязнь.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка.

Ранее на Украине показали видео с убийцей Ирины Фарион.