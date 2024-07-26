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Обама поддержал кандидатуру Харрис в предвыборной гонке

Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис в предвыборной гонке

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michelleobama/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама заявили, что поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в предвыборной гонке. О поддержке Обама заявил во время телефонного звонка Харрис, видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале вице-президента.

«Мишель и я не можем не гордиться тем, что поддерживаем тебя», — сказал он.

Обама пообещал сделать все возможное, чтобы «провести Харрис через эти выборы в Овальный кабинет».

26 июля газета The New York Times сообщила, что Камала Харрис отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден. По данным исследования, Трампа в текущий момент поддерживают 48% американцев, Харрис — 47%.

До этого стало известно, что все больше финансистов с Уолл-стрит склоняются к тому, чтобы поддержать вице-президента США и члена Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих выборах главы государства.

Ранее Харрис опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании.

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Выборы в США — 2024
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