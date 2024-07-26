Посол анонсировал несколько важных визитов РФ и Китая в 2024 году

В текущем году правительства России и Китая готовят ряд важных визитов. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне и имеют особый характер. Предстоящие визиты, по его словам, отражают эту специфику взаимодействия стран.

«Последнее время контакты на высоком уровне между Китаем и Россией были особенно тесными», — отметил Ханьхуэй на конференции «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности».

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во Вьетнаме он отметил, что взаимодействие Пекина и Москвы имеет большие перспективы.

Ранее замглавы Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди рассказал, что развитие партнерства и сотрудничества между РФ и КНР выгодно как Москве, так и Пекину. По его словам, это взаимодействие также благоприятно скажется на мировой экономике.

Ранее стало известно, что США готовят новые санкции против КНР из-за связей с Россией.