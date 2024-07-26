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Песков рассказал о возобновлении работы посольства США в Москве

Песков: возобновления работы посольства США в Москве пока не будет

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве пока не будет, так как взаимоотношений двух стран сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока, потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов), выступив на акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно.

Исполнитель в свою очередь заявил, что выступил у американского посольства в Москве в ответ на блокировку YouTube-аккаунтов российских знаменитостей.

Незадолго до того он заявил, что западные страны продолжат «выкидывать» РФ из своих информационных ресурсов, но «выкинули из одного — можно идти в другой». Так он отреагировал на блокировку российских аккаунтов в YouTube.

Ранее в Кремле призвали расширить законодательство в сфере информации.

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