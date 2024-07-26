В Кремле призвали расширить законодательство в сфере информации

Законодательное регулирование в сфере информации нужно расширить на интернет, этот процесс уже идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа»

Представитель Кремля отметил, что все происходящее в интернете «напрямую связано с жизнью».

«Если в жизни все регламентируется законодательством, то законодательство должно расширяться. Этот процесс мы видим, мы присутствуем при этом процессе — расширяться на интернет», — сказал Песков.

Песков добавил, что существует целый свод законов, регулирующих информацию, будь то информация в традиционных средствах массовой информации или в интернете.

«Во многом это уже идет со знаком равно. Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного — будь то госслужащий, или будь то спецоперация и так далее. И есть еще этические нормы», — отметил он.

До этого Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня. По словам представителя Кремля, россиян с каждым годом «становится меньше».

Ранее в Кремле рассказали о «непонятных сигналах» с Украины.